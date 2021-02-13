İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da yaralı dağ keçisi bulundu

Adıyaman’da hayvanlarını otlatan bir kişi tarafından bulunan yaralı dağ keçisi, jandarma tarafından dağlık bölgeden alındı.

Adıyaman'da hayvanlarını otlatan bir kişi tarafından bulunan yaralı dağ keçisi, jandarma tarafından dağlık bölgeden alındı.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan İncirli köyü Çolpan Dağı mevkiinde hayvanlarını otlatan N.B. isimli şahıs ayağı kırık yaralı bir dağ keçisini fark etti. Yerinden hareket edemeyen yaralı dağ keçisinin tedavisinin yapılması için jandarmaya bilgi verdi. Olay yerine giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaralı yaban keçisini N.B. isimli şahıstan teslim aldı. Yaralı dağ keçisini karakola getiren ekipler keçiye elleriyle su içirdi.


Yaralı dağ keçisi daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.