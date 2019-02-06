Adıyaman'da “Yaya Öncelikli Trafik” etkinliği

İçişleri Bakanlığı tarafından “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla 2019 yılının “Yaya Öncelikli Trafik” yılı ilan edilmesi ve devletin tüm unsurları ile farkındalık oluşturmak amacıyla Adıyaman'da etkinlik düzenlendi.

Adıyaman'da tüm okul ve yaya geçitlerinde görevlendirilen 322 polis tarafından da karşıya geçmekte isteyen yaya ve öğrenciler için tüm araçlar durdurularak sürücülere “Yaya Öncelikli Trafik” konusunda bilgi verildi.

Adıyaman'ın Atatürk Bulvarı başta olmak üzere tüm okul ve yaya geçitlerinde yaya uygulaması gerçekleştirildi. Türkiye'nin 81 ilinde aynı anda Adıyaman Belediyesi önünde bulunan Atatürk Caddesi üzerinde Valisi Aykut Pekmez'in katılımıyla trafikte yayaların önceliğine dikkat çekti.

Öğrenciler ellerinde pankartlar ile sloganlar atarak, trafikte yayalara öncelik tanınması gerektiğine vurgu yapıldı.

Vali Aykut Pekmez ve beraberindekiler yaya geçidinden geçerek, farkındalık oluşturmak istedi. Vali Aykut Pekmez, sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.

Vali Aykut Pekmez, “Bu gün Türkiye'nin 81 ilinde ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla etkinlik gerçekleştiriliyor. 2019 yılı ‘Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edildi. Hem sürücülerimize hem yayalarımıza farkındalık oluşturmak için bu etkinliği gerçekleştirdik. Sürücülerimiz yaya geçidini gördüğü yerde yavaşlaması ve yayalara öncelik vermesini istiyoruz. Kanunlarda yaya önceliği olmasına rağmen maalesef bazı sürücülerimiz bu kurala pek uymuyor. Bu kuralın herkes tarafından bilinmesi ve uyulması için bu etkinliği gerçekleştirdik. Trafik sadece araçlara mahsus değildir. Yayalar trafiğin bir parçasıdır. Maalesef yaya ölümleri Dünya ortalamasının üzerindedir. Her hayat bizim için önemlidir. Trafik kurallarına uyarak bu can kayıplarının yada yaralanmaların önüne geçebiliriz. Buradan hem yayalara hem de sürücülere kurallara uymaları hususunda çağrı yapıyorum. İnşallah kazanın daha az olduğu bir yıl geçirmemizi temenni ediyorum” dedi.

Etkinliğe katılan çocuklarda, sürücülerin yayalara saygılı olması gerektiğini ve yayayı gören sürücünün beklemesi gerektiğini vurguladı.