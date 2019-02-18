Adıyaman'da yazar Abdulvehap Ballı'nın imza günü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Eğitimle Diriliş Derneği, şair-yazar Abdulvehap Ballı'yı konuk etti.

Yazarın yayımlanan son kitabı “Aliya” vesilesiyle söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirildi. Diriliş Kitap Kafe'de gerçekleştirilen etkinlikte Aliya İzzetbegoviç'in yaşam tarzı, yakın tarihte Bosna'nın yaşadığı acı ve tecrübe üzerinde duruldu.

Yazar Abdulvehap Ballı, "İsmi anıldığında kendisiyle savaşmak zorunda kalanların bile saygı duyduğu, yakın dönemin önemli şahsiyetlerinden olan Aliya'nın imanı amelle süsleyen, bilgiyi eyleme döken, siyaseti ahlakla buluşturan, özgürlüğü köleliğe tercih eden, savaşı barışla taçlandıran ve tüm bunları yaparken bedel ödeyen bir insandır" dedi.

Söyleşinin ardından, yazar Ballı'nın kitaplarını imzalamasıyla sona erdi.