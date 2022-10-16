İhlas Haber Ajansı

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Adıyaman'da yol verme kavgasına polis müdahalesi

Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan yol verme kavgasına polis ekipleri müdahale etti.

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan yol verme kavgasına polis ekipleri müdahale etti.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümer Meydanında iki grup arasında yol verme meselesinden dolayı tartışma çıktı. Bir birine yumruklarla saldıran şahısları fark eden polis ekipleri şahıslara müdahalede bulundu. Polis ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde olayda ölen yada yaralanan olmadı. Bir birinden davacı ve şikayetçi olmayan şahıslar daha sonra olay yerinden ayrıldı.

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