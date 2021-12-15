İhlas Haber Ajansı

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Adıyaman'da yük treni raydan çıktı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde virajı alamayan yük treninin 2 vagonu raydan çıktı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde virajı alamayan yük treninin 2 vagonu raydan çıktı. Kaza nedeniyle Adıyaman-Malatya arasında tren seferleri durdu.


Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adana istikametine giden yük treni, Kumlu mevkii tünel girişinde virajı alamayınca son iki vagon raydan çıktı. Vagonların raydan çıkması nedeniyle Adıyaman-Malatya tren seferleri durduruldu. Bölgeye sevk edilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri çalışma başlattı.


Çalışmaların ardından tren seferlerinin tekrar başlayacağı belirtildi.

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