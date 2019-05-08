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Adıyaman'da zabıtadan "trafik" standı

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, Trafik Haftası dolayısıyla bilgilendirme standı açtı.


Trafik kuralları hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı ve çeşitli dokümanların dağıtıldığı standa tüm vatandaşları davet eden Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği yetkilileri, amaçlarının sürücülerin ve yayaların trafikte uyması gereken kuralları anlatmak ve tüm toplumu bu konuda bilinçlendirmek olduğunu söyledi.


Standa ilgi gösteren vatandaşlar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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