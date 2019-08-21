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Adıyaman'da zebra çatal kuyruklu kelebek görüldü

Türkiye’de nadir görülen zebra çatal kuyruklu kelebek Adıyaman’da görüldü.

Türkiye'de nadir görülen zebra çatal kuyruklu kelebek Adıyaman'da görüldü.


Adıyaman Yenimahalle'de bir binanın 6. katında balkonda görülen zebra çatal kuyruklu kelebek, görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Balkonda ailesiyle birlikte otururken kelebeğin şeklinin farklı olduğunu fark eden Derya Deniz, cep telefonuyla kelebeği görüntüledi. Derya Deniz, kelebeği fark ettiğinde çok dikkatini çektiği için ailesiyle birlikte incelediklerini ve fotoğrafını çektiklerini belirtti. Deniz, internette yaptığı araştırmada kelebeğin nadir görülen bir kelebek olduğunu öğrenince heyecanlandığını dile getirdi.


Çoğunlukla Kuzey Amerika'nın doğu kıyılarında bulunan zebra çatal kuyruklu kelebek Türkiye'de nadir olarak görülüyor. Arka kanatlarındaki uzantılar nedeniyle zebra çatal kuyruklu ismini alan kelebeğin 600 cinsinin bulunduğu ve çoğunun tropik bölgelerde yaşadığı biliniyor.

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