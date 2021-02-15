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Adıyaman'da zincirleme kaza: 3 Yaralı

Adıyaman’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Atatürk Bulvarı Adliye Sarayı önünde meydana geldi. Saat Kulesi yönünden Yeni Valilik istikametine giden Abuzer Canlı yönetimindeki 44 EH 532 plaka Tofaş marka otomobil, Hasan Şimşek yönetimindeki 34 AOD 73 plakalı Toyota marka otomobil, Nuray Sasa yönetimindeki 02 ABH 913 plakalı Nissan marka cipin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.


Kazanın 02 ABH 913 plakalı aracın yaya geçidinde yayaya yol vermek için durduğu esnada diğer araçların arkadan çarptığı öğrenildi.


Kazada 44 EH 532 plakalı otomobil sürücüsü Abuzer Canlı, aynı otomobildi bulunan Aziz Canlı, Mehmet Ali Canlı hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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