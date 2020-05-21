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Adıyaman'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Adıyaman’da, 3 otomobilin karışmış olduğu zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, 3 otomobilin karışmış olduğu zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Karaali Köprüsü yakınlarında 02 AAU 335, 02 ANN 027 ve 02 AG 261 plakalı 3 otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobillerde bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kazaya karışan araçlar polis ekiplerinin yaptığı incelemelerinin ardından yoldan kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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