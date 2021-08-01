Adıyaman'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Adıyaman'da bir traktör ve 2 otomobilin karışmış olduğu zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında Sinan Bayır idaresindeki 02 HU 038 plakalı traktör, Hacı Boyraz idaresindeki 22 SA 184 plakalı Hyundai marka otomobil ve sürücüsü öğrenilemeyen 02 HC 767 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada Nebi Delibalta, Hayrunisa Delibalta, Hacire Delibalta, Irmak Delibalta, Muhammed Ali Delibalta, Simgenur Boyraz, Leyla Boyraz ve İrem Kıskaç yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kent merkezinde bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.