Adıyaman'daki 8 okula iş sağlığı ve güvenliği belgesi

Adıyaman'da 8 okul İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında belge almaya hak kazandı.

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Malazgirt Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Nene Hatun Anaokulu, Halide Edip Anaokulu ve Güzel Sanatlar Lisesi okulları geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla Ankara'da düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Sertifika alan okulların müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'le birlikte Vali Aykut Pekmez'i ziyaret ederek aldıkları sertifikaları takdim etti.

Okul müdürlerini ve milli eğitim camiasını tebrik eden Vali Aykut Pekmez, “Milli Eğitim Bakanlığının 2018 yılında uygulamaya koyduğu İş Sağlığı ve Güvenliğinin Eğitime Entegrasyonu sonucunda uluslararası OHSAS-TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası almaya kazanan Türkiye genelindeki 37 okuldan 8 tanesinin Adıyaman'da olması memnuniyet vericidir. Eğitim ve öğretim faaliyetinin yanında okul güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği kültürü de önem arz etmektedir. Çünkü istikbalimizin teminatı olan evlatlarımızın ve öğretmenlerimizin öğrenme ortamlarındaki sağlığı ve güvenliği hassasiyetle üzerinde durmamız gereken bir konudur. Bu başarıda emeği geçen katkıda bulunan ilimizdeki bütün eğitimcilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.