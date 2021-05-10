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Adıyaman'daki bıçaklı kavga: 3 gözaltı

Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Olayda 3 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi 30164 Sokak içerisinde iki grup şahıs arasında iddiaya göre alacak verecek meselesinde dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince kavga eden şahıslar etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şahıs ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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