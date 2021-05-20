Adıyaman'daki cinayetin zanlısı Gaziantep'te yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaklaşık bir ay önce meydana gelen ve alacak verecek kavgasında bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla aranan şahıs, jandarmanın Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlediği operasyonla yakalandı.

11 Nisan 2021 tarihinde Besni ilçesi Sugözü mesire alanında iki grup arasında alacak verecek nedeniyle kavga çıkmış ve kavga sırasında tabancayla ateş edilmesi sonucu 38 yaşındaki Murat Kaya hayatını kaybetmişti. Olay sonrası çalışmalarını titizlikle yürüten jandarma ekipleri olayla ilgili olarak Y.T., T.Ç. isimli 2 şahsı gözaltına almış ve bu iki şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Jandarma ekipleri cinayet olayı sonrası firar eden Y.T., isimli bir şahsın daha yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahıs Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs Besni Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.