Adıyaman'daki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

Adıyaman'da, özel harekat destekli düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgüt üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu Muhammed S.'ye yönelik çalışma başlatılmıştı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde, Gölbaşı'nda ikamet eden Muhammed S.'nin ikametine özel harekat destekli operasyon yapılmış ve şahıs burada yakalanarak gözaltına alınmıştı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edilen şahıs, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.