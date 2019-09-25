Adıyaman'daki kadınlardan Diyarbakır'daki annelere destek

Adıyaman'da, faaliyet gösteren kadın STK'lar tarafından Diyarbakır HDP binası önünde eylem yapan annelere destek amacıyla basın açıklaması yapıldı.

Demokrasi Parkı önünde toplanan kadın STK'lar, burada teröre lanet ederek HDP binası önünde eylem yapan annelerin her daim yanında olduklarını ve onların destekçisi olduklarını vurguladılar.

Ellerindeki pankartlarla anneleri destekleyen kadın STK'lar adına burada avukat Leyla Karatekin adına basın açıklaması okundu.

Avukat Karatekin okuduğu basın açıklamasında, “Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. Evladımın ölüsüne bile razıyım diyen annelerin mahsun ve insani direnişinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyoruz. Yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerinin yanında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine refahına birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekün mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hale kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evraklarını geri almak için teröre yeter diyen Hacerire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde kadın olarak tek yürek ve tek dua olduk. Biz de bugün Adıyaman'daki kadın sivil toplum temsilcileri olarak Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerinin yanında bedenen olmasak da onların ne pahasına olursa olsun diyerek teröre karşı gösterdikleri kararır duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Annelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte teröre son diyoruz” diye konuştu.