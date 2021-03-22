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Adıyaman'daki kavşaklar ilkbahara hazır

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki kavşakları çeşitli figürlerle yeniden düzenleyerek ilkbahar mevsimine hazırladı.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent estetiğine katkı sağlamak amacıyla şehir merkezindeki kavşakları çiçek ve bitkilerle donattı. Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler veren yetkililer, kavşakların çiçeklerle, süs taşlarıyla ve Türk bayrağı ile donatıldığını dile getirerek, çevre düzenleme çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini belirtti. Vatandaşlar ise kavşakların yeni haliyle çok daha güzel olduğunu söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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