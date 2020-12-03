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Adıyaman'daki kazalar kamerada

Adıyaman’da dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle yaşanan kazalar KGYS kameralarına yansıdı.

Adıyaman'da dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle yaşanan kazalar KGYS kameralarına yansıdı.


Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına birbirinden ilginç kazalar yansıdı. İlk kaza, Adıyaman Otogarı Hastane kavşağı yakınında meydana geldi. Kahta istikametinden gelen kamyonet kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarparak refüje çıktı. Kazada 4 araç birbirine girdi.


Diğer kazada, Adıyaman istikametinden Kahta istikametine giden otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yolda yan döndü. Diğer araçlar duramayarak kazaya neden oldu. Kazaya karışan 4 araçta maddi hasar meydana geldi.


Dursun Çavuş kavşağındaki kazada ise kavşaktan dönmeye çalışan otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. İkinci çevre yolunda meydana gelen kazada ise otomobil ile minibüsün çarpıştığı anlar kameralara yansıdı.

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