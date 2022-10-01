Adıyaman'daki orman yangını tamamen söndürüldü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Hamzalar köyünde dün geceden beri devam eden orman yangını tamamen söndürüldü.

Gölbaşı ilçesi Hamzalar köyü Yelligedik mevkiinde saat 03.00 sıralarında rüzgarın etkisiyle sallanan elektrik tellerinden çıkan kıvılcım nedeniyle meydana gelen yangın 11 saat sonra söndürüldü. Kızıl çam ile kaplı alanda çıkan yangına havadan ve karadan ekipler müdahale etti.

Orman Genel Müdürlüğüne ait 3 uçak ve 2 helikopter ile müdahale edilen yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı sırada şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın bazı bölümlerde yeniden çıktı. Ekipler bir taraftan soğutma diğer taraftan söndürme işlemi yaptı. Adıyaman ve çevre illerden ekiplerin de desteğiyle yangın 11 saatin sonunda tamamen söndürüldü. Ekiplerden bazıları tedbir amaçlı bölgede bekletiliyor.