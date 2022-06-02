İhlas Haber Ajansı

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Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonlarında 7 tutuklama

Adıyaman’da son 10 gün de yapılan 31 farklı uyuşturucu operasyonunda 7 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da son 10 gün de yapılan 31 farklı uyuşturucu operasyonunda 7 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 10 günde 31 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonlarda yakalanan 39 şahsa işlem yapılırken 7 şahıs ise sevk edildikleri Adıyaman Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yine yapılan operasyonlarda 354 gram metamfetamin, 17 gram esrar, 3.3 gram sentetik kannabinoid, 8 adet sentetik ecza hap ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ise ele geçirildi.


Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

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