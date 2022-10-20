İhlas Haber Ajansı

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Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs tutuklandı

Adıyaman’da yapılan şafak operasyonu ile uyuşturucu suçlamasıyla gözaltında alınan 7 şahıstan 5’i mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da yapılan şafak operasyonu ile uyuşturucu suçlamasıyla gözaltında alınan 7 şahıstan 5'i mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele soruşturmaları çerçevesinde önceki gün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan M. D., M.D., D.D., M.R.B. ve Ö.E., E.T., ve E.Ç., emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan M. D., M.D., D.D., M.R.B. ve Ö.E., tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.T., ve E.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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