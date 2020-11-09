Adıyaman'dan 10 Kasım mesajları

Adıyaman'da belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. Yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andıklarını söyleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Atatürk askeri ve siyasi kişiliğiyle önemli bir devlet adamıdır. Cumhuriyet ve değerleri Atatürk'ün bizlere armağan ettiği en büyük hazinedir. Kararlı, istikrarlı ve başarılı devlet adamları gelecek nesillere önemli miraslar bırakırlar. Mustafa Kemal Atatürk'te o liderlerden biridir. Cumhuriyetimiz de bunun en önemli göstergesidir. Teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ilerici, iyi düşünceli ve akıllı bir önder olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıldönümünde yüce Türk milletinin huzurunda saygı ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ise ebediyete intikal edişinin 82'inci yıl dönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti. Başkan Yıldırım, “Atatürk, geleceği aydınlatan fikirleri ve dünya görüşü ile yüzyılın yetiştirdiği bir dahi olarak tarihe geçmiştir. Türk milleti, sarsılmaz bir inançla sahip çıktığı ve koruduğu cumhuriyeti ve onun temel ilkelerini daha ileriye taşıma azim ve kararlılığındadır. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmanın mücadelesini verdiğimiz bugünlerde ilhamımız, karakteri özgürlük ve bağımsızlık olan Ulu Önder Atatürk'ün milletin kayıtsız şartsız egemenliği anlayışına dayalı devrimci fikirleridir. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete intikal edişinin 82'inci yıl dönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum" ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği mücadele ile yalnız Türk milletinin değil, tüm mazlum milletlerin kaderini değiştirdiğini söyleyen CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamanın yolu, onun devrimlerine sahip çıkmak, cumhuriyeti yaşatmaktır. Her zaman minnet ve şükran duyguları ile andığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurlayışımızın 82. yıldönümünde bir kez daha saygı ve şükranla anıyoruz. Çizdiği yolda, çağdaş Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatacağız. Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve yol arkadaşları ile tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygıyla yad ediyorum" ifadelerine yer verdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının yıldönümünde bir kere daha şükranla andıklarını belirten AK Parti Adıyaman Başkan Dağtekin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi büyük şahsiyetler yas tutularak değil, fikirleriyle, eserleriyle, fedakar gayretleriyle anılırlar. Bizler de millet olarak, vefatının 82'inci yılında Atatürk'ü, İstiklal Savaşımızın başkumandanı, bağımsızlığımızın sembolü ve Cumhuriyetimizin kurucusu olarak rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Türk milletinin yetiştirdiği büyük kurtarıcıyı anarken bir kez daha Türk olmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Adıyaman Ülkü Ocakları Başkanı Taha Şahin mesajında, "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde rahmet minnet ve saygı ile anıyorum. Avrupalıların hasta adam diye nitelediği bir milleti ayağa kaldıran büyük kurtarıcı Atatürk, içindeki coşkun vatan sevgisi ile her zaman Türk Milleti'nin bağımsızlığını hedefleyerek ülkeyi önce askeri sonra da sosyal ve ekonomik alanlarda zaferden zafere taşımıştır. Ümitlerin tükendiği anda, büyük kurtarıcı devreye girmiş yanına büyük Türk milletini almış silah arkadaşlarıyla birlikte bir kez daha Türk'ün gücünü dünyaya göstermiştir. Gösterdiği başarılar bütün mazlum milletlere örnek olmuştur. Bizim içinde bu gibi anlamlı günler, milli birlik ve beraberliğimizin hatırlanması bakımından özel bir önem taşımaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi varlığına ve bizlere emanet ettiği muhteşem millet eserlerine hiçbir kötü ve hain niyetin musallat olamayacağı inancımı bir kez daha teyit ederek; ebediyete intikal edişinin 82. yıldönümünde kutlu hatırasını hürmet ve minnet duygularımla anıyoruz" denildi.