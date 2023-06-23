Adıyaman'dan 2 öğrenci LGS Şampiyonu oldu

Depremin vurduğu Adıyaman'da Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 2 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Öğrencilere tablet ve altın hediye edildi.

6 Şubat depreminden en fazla etkilenen ve yıkımın en yoğun illerden birisi olan Adıyaman'da, 2 LGS Şampiyonu çıktı. Öğrenciler deprem sonrası yaşanan onca olumsuzluğa rağmen düzenli çalışarak başarıyı elde etti.

1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği LGS'de bu yıl 562 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı.

Bu kişilerden birisi 9 yıl boyunca üst üste LGS'den şampiyon çıkartan Adıyaman Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi Ahmet Yiğit Polat, diğeri ise Besni Tuğsuz Ali Ağa Ortaokulu öğrencisi Meryem Mehlika Yılmaz oldu.

Öğrenciler, okul idarecileri, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı'yı ziyaret ederek, mutluluklarını paylaştı. Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, öğrencilere tablet ve çeyrek altın hediye etti. Öğrencileri tebrik eden Ramazan Aşçı, deprem bölgesinde böyle başarıları görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Öğrencilerin zor şartlar altında bu başarıyı elde ettiğini kaydeden Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, “Adıyaman depremden en çok etkilenen ikinci il. Şuan çok mutluyuz. Bu kadar olumsuzluğa rağmen, depremin yıkıcı etkilerine rağmen iki tane evladımız Türkiye birincisi oldu. Burada tamamen evlatlarımızın kendi motivasyonlarının çok iyi olması, kitap okumaları bu başarıyı getirdiğine inanıyorum. Öğretmenlerimizin, ailelerinin ilgilenmeleri ile öğrencilerimiz kendilerine sunulan bu fırsatı iyi değerlendirdi. Bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye'de birinci oldular. Ben hem kızımızı hem oğlumuzu tebrik ediyorum” dedi. Ahmet Yiğit Polat ise başarısını düzenli çalışmaya bağlı olduğunu belirterek, “Sınavlara sekizinci sınıfın başından beri düzenli bir şekilde çalışa çalışa tam puan aldım. Deprem tabi ki etkiledi. Biz önce Mersin'e gittik, oradan Şanlıurfa'ya gittik. Ondan sonra Adıyaman'a geldik. Yani bu ortamların hepsinde imkan bulmaya çalıştım ve yaptım” dedi.

Meryem Mehlika Yılmaz ise, depremden herkes gibi kendilerinin de etkilendiğini, önce Bursa'ya gittiklerini, 2 ay kaldıktan sonra geri Besni ilçesine döndüklerini ve düzeli çalışmanın meyvesini aldığını kaydetti.

Ziyarete Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel'de eşlik etti.