Adıyaman'dan İzmir'e psikososyal ekipleri

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikososyal Destek Ekipleri İzmir depreminden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için İzmir'e gitti.

İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşların psikolojik travmalarını minimize etmek, normal hayatlarına uyumlu bir şekilde tekrar dönebilmelerini sağlamak amacıyla görevlendirilen psikososyal destek ekipleri, İzmir'e uğurlandı.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, “Psikososyal destek ekiplerimiz burada vatandaşlarımıza yönelik olarak, psikolojik İlk Yardım, Psikolojik triaj, Akut stres reaksiyonlarının stabilizasyonu, Psikoeğitim, temel gereksinimler noktasında sosyal ağın sağlanması, afet sonrası ortaya çıkabilecek psikolojik uyumsuzlukların, bozuklukların önlenmesi, aile ve toplum düzeyinde ilişkilerin yeniden kurulmasıyla ilgili destek verecek. Depremden etkilenenlerin normal yaşamlarına geri dönmesi sürecinde kendi kapasitelerini fark etmeleri ve güçlenmelerinin sağlanması, toplumda gelecekte ortaya çıkması muhtemel afet ve acil durumlarla başa çıkma, iyileşme, toparlanma becerilerinin artırılması ve yardım çalışanlarının desteklenmesi gibi çalışmalar yürüteceklerdir.

Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum” diye konuştu.