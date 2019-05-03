Adıyaman'dan Türkiye'ye yeni bir tat

Adıyaman'da üretilen bademe katma değer sağlamak amacıyla Türkiye'de bir ilk olan ve yeni bir tat olan bademden baklava ve tatlı çeşidi yapılmaya başlandı.

Adıyaman'da pastane işletmecisi olan Veysi ve Ramazan Günakın kardeşler, Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan'la birlikte Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret ederek, fıstık ve ceviz yerine bademden yaptığı baklava ve tatlı çeşitlerini ikram etti.

Bademli baklava ve tatlı çeşitlerini tadan Vali Aykut Pekmez, Adıyaman bademinin baklavaya ve tatlı çeşitlerine güzel ve farklı bir aroma tadı verdiğini belirtti.

Pastane sahibi Günakın kardeşler bademli baklava ve tatlı çeşitleri için şimdiden birçok sipariş almaya başladıklarını, özellikle baklavada fıstık yerine Adıyaman bademini yaygınlaştırmak amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna Adıyaman'ın yerli ve milli tatlı çeşidi olan “Bademli Baklava” markasının tescili için başvuruda bulunduklarını söyledi.

Adıyaman'ın coğrafi, iklim ve toprak yapısının badem üretimine elverişli olduğunu ve son yıllarda üretilen badem miktarıyla Adıyaman'ın çok öne çıktığını belirten Vali Aykut Pekmez, “Üretilen tarımsal ürünlerin dünyada aranan değer olmasının yegane yolu markalaştırılması ve yeni sektörlerle bunu zenginleştirmekten geçmektedir. Bugün bir pastanemiz tarafından ilk defa bademle yapılan baklava ve tatlı çeşitlerinin kalitesinin yükseltilerek piyasaya sunulması için öncelikle bu farklı tadın markalaştırılmasının yapılması önem taşıyor. İnanıyorum ki iyi bir pazarlama ve tanıtımla Adıyaman'a has bir tat olan “Bademli Baklava” Türkiye'deki birçok tatlı çeşidini geride bırakarak aranan tatlı çeşitlerinden biri olacaktır. Bu sektörün Adıyaman'da mutlaka büyütülmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Adıyamanlı çiftçimizin kaderinin de bademle değişeceğine inanıyorum. Çünkü dünyada en çok tüketilen tarımsal ürünlerin başında badem gelmektedir. Bunun yapılmasıyla birlikte gerek il merkezinde gerekse de kırsal alanda istihdam olanakları artacak ve insanımızın gelir ve refah seviyesi de yükseltilmiş olacaktır” diye konuştu.