“Adıyaman'ın Geleceğinde Tarım ve Gıda” paneli düzenlendi

Adıyaman'da tarımın dünü, bugünü ve yarını “Adıyaman'ın Geleceğinde Tarım ve Gıda” adlı panelde masaya yatırıldı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, Adıyaman Üniversitesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa organize ettiği tarımın dünü, bugünü ve yarının masaya yatırıldığı “Adıyaman'ın Geleceğinde Tarım ve Gıda” adlı panel Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda düzenlendi.

Moderatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Şaban Karaat'ın yaptığı panele Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkan Vekili Demirhan Seçilmiş, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyit Temir, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, ATSO Meclis Başkan Abdulgani Bereket, ATSO Başkan Yardımcısı A.Metin Günay, İl Gıda Tarım ve Ormancılık Müdürü Adil Alan, Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü A. Türker Yener, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çiftçiler katıldı. Saygı duruşu ve akabinde okunan İstiklal Marşının ardından açılış konuşmaları yapıldı.

Adıyaman ve ülkemiz tarımı açısından önemli etkinliğe imza atıldığını belirten Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Nevzat Birişik, kamu, sanayi, üniversite ve özel sektörün kendi sorununa sahip çıkması açısından da önemli bir etkinlik olduğunu kaydetti.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi odası (ATSO) Başkanı Mustafa Uslu, toprağı su ile buluşturmanın zamanının gelip geçtiğine vurgulayarak, “Sizlere bölgemizden çarpıcı örnekler vermek istiyorum. Daha 10 yıl öncesine kadar içme suyu problemi yaşayan bir kentten bugün 2019 yılına geldiğimizde Şanlıurfa'nın elde ettiği çarpıcı bir rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. 2018 yılında sadece 400 bin ton balya pamuk üretmiş. Bugünkü fiyatlarla çarptığımız zaman kilosu 10 TL'den gidiyor. Bugünkü değeri 4 trilyon Liradır. Bunun birde 800 milyon desteklemesi var. Yani toplamda 4.8 milyar 2018 sezonunda Şanlıurfa'ya para girmiş. Ama bugün Adıyaman'ın burada olmasının en büyük nedeni sulamanın Türkiye ortalamasının çok altında kalmış olmasıdır. Sulanabilir arazilerimizin suyla buluşması lazım. Bizi kurtaracak olan tek neden budur. Bu da cazibeyle yani yüzde 70 oranına ulaştıracak olacak üç tane ana projemiz vardır. Koçali, Gömükhan ve Çetintepe barajları bittiği zaman Adıyaman'da sulanabilir arazilerimin oranı yüzde 70'lere çıkacaktır. Bu olduğu zaman bizimde geleceğimiz yer Şanlıurfa'ya yakın olacak. Panelimiz ülkemiz ve ilimiz için hayırlara vesile olur. Katılımcılara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyit Temir, yaptığı konuşmada üniversite olarak Adıyaman ve ülkemiz için planlanan tüm projelere destek vermeye gönüllü olduklarını belirtti.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ise, panelin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, “Gerek Adıyaman gerek ülkemiz gerekse kamu, sanayi, üniversite ve özel sektör işbirliğinde organize edilmiş olması hasebiyle de büyük önem arz eden bir etkinlik. Ancak, sadece tarım ve gıda değil diğer sektörler için de bu tür organizasyonların yapılması gerekir. Günümüzde tarım ve gıda büyük önem kazanmıştır. 1800'lü yıllara kadar dünya nüfusu 1,5-2 milyar civarındayken, 2019 yılı itibariyle bu rakam 7 milyarı bulmuştur. Dolayısıyla tarım ve gıdaya olan ihtiyaç ta artmıştır. Adıyaman şu an sulama oranında yüzde 20 civarlarında. Bu düşük bir ortalama. Ancak devem eden baraj projelerinin hayata geçmesiyle birlikte bu rakam yüzde 80'leri bulacaktır. İnşallah ayakları yere sağlam basan sonuçlar bugün burada çıkacaktır. Ülkemize ve ilimize hayırlı olsun” dedi.

Konuşmaların arından başlayan panelin oturumlarında konusunda uzman kişiler tarafından sunumlar yapıldı.

Panel sonunda, Adıyaman ilinin Bahçe (Meyve-Sebze) üretiminde Badem, Bağ, Dut, İncir, Nar, Biber, Domates, Kavun, Sarımsak ve Tütün açısından öne çıkarılması, Adıyaman ilinin bölgesel ve ülkesel olarak tohum, fide, fidan üretim merkezi olması yönünde çalışmalara başlanması, Adıyaman ilinin hayvansal üretiminde Koyun, Arıcılık, Balıkçılık ve Damızlık Sığır yönünden öne çıkarılması, Hayvan ve bitki sağlığında biyolojik ürünler üretimi imkânlarının geliştirilmesi, Adıyaman tarımsal üretimin de ilçe bazlı Organik Tarıma geçişin sağlanması, Adıyaman ilinde Gıda sanayisinin geliştirilmesi ve GAP bölgesi ile entegrasyon sağlanması, Organik ürünlerin muhafaza, işleme ve pazarlama olanaklarının geliştirilmesi ve Katma değerli “Özel Beslenme Amaçlı Gıda Ürünleri” konusunda ihtisaslaşma ve teknoloji geliştirme, İlçe bazlı tarımsal sosyal eğilim araştırması yapılması, Tarafların sürekli ve sonuç odaklı iletişiminin devamı konularında sonuca varıldı.

Karar önerilerinde ise tarım çalışma grubu, gıda çalışma grubu kurulması gerektiği dile getirildi.

Etkinliğin sonunda Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyit Temir tarafından panelistlere üniversite merkez külliyesinde adlarında dikilmiş fidanların sertifikaları takdim edildi.