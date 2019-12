Ad?yaman'?n geleneksel tar?m alg?s? bademle de?i?iyor

Her ge?en y?l biraz daha ?retimi artt?r?larak kentin tar?m? ba?ta olmak ?zere sosyo-ekonomik yap?s?na ciddi katk?lar sa?layan badem ?retimi Ad?yaman'daki geleneksel tar?m alg?s?n? da de?i?tiriyor.

Ad?yaman ve il?elerinde ?ift?iler badem ba?ta olmak ?zere nar, zeytin ve f?st?k gibi alternatif ?r?nlere y?nelerek, ?r?n ?e?itlili?ini zenginle?tiriyor.

Ad?yaman tar?m?nda yak?n gelece?in en pop?ler ?r?nlerinden biri olmaya aday olan bademin ?retimini art?rmak, ?ift?ilerin tar?msal gelirini y?kseltmek ve meyvecili?in geli?mesini sa?layarak ekonomiye katk?da bulunmak amac?yla Kahtal? ?ift?ilere GAP B?lge Kalk?nma ?daresinin katk?lar?yla ?Badem yeti?tirilmesinin art?r?lmas? projesi? kapsam?nda 55 bin adet a??l? badem fidan? da??t?ld?.

Kahta il?esinde d?zenlenen fidan da??t?m t?renine Vali Aykut Pekmez, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Ba?kan? ve Ad?yaman Milletvekili Ahmet Ayd?n, Kahta Kaymakam? Sadettin Do?an, AK Parti ?l Ba?kan? Mehmet Da?tekin, Merkez il?e Ba?kan? Mustafa Alkay??, Kahta Belediye Ba?kan? ?brahim Yusuf Turanl?, ?l Genel Meclis Ba?kan? Mehmet Can Erdo?an, Tar?m ve Orman ?l M?d?r? Adil Alan ve ?ift?iler kat?ld?.

T?renin a??l?? konu?mas?n? yapan Tar?m ve Orman ?l M?d?r? Adil Alan, Ad?yaman'?n 71 bin 980 dekar badem ?retimi ile T?rkiye'de alan bak?m?ndan birinci, ?retim alan?nda ise ikinci s?rada yer ald???n? s?yledi.

Bademin son y?llarda b?lgenin tar?msal faaliyeti haline geldi?ini belirten Kahta Kaymakam? Sadettin Do?an ise, ?Kaymakaml?k olarak GAP B?lge Kalk?nma ?daresine sundu?umuz ?Badem yeti?tirilmesinin art?r?lmas? projesi? kapsam?nda 70 ?ift?iye 70 bin adet badem fidan? da??tmay? hedefliyoruz. T?rkiye'nin badem ?retimi ihtiyac?n?n y?zde 5'ni kar??layan Kahta il?emizde bademi ?retimini art?rarak ?ift?ilerimizin gelirini daha da y?kseltmeyi hedefliyoruz? dedi.

Fidan da??t?m t?reninde konu?an AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Ba?kan? ve Ad?yaman Milletvekili Ahmet Ayd?n ise, ?Ad?yaman ve Kahta'n?n meyvecilik alan?nda ?zellikle de badem noktas?nda ilin ve il?enin ekonomisine ?ok ciddi bir katk? sa?layaca??na inan?yorum. ??nk? baz? ?ehirler baz? ?r?nlerle an?l?r. Bizde hem Ad?yaman'?n hem Kahta'n?n marka de?erlerini olu?turacak ?r?nlerini bulmay?, bunlar? ilimizin ve ?lkemizin hak etti?i d?zeye getirmeye ?al???yoruz. Bu anlamda badem ?ok ?nemli bir ?r?n. Ad?yaman olarak badem ?retiminde alan bak?m?nda birinci s?rada, ?retim alan?nda ise ikinci s?rada yer al?yoruz. T?rkiye bademin b?y?k bir k?sm?n? maalesef ithal ediyor. Bu anlamda ne kadar ?retirsek ?retelim pazar pay? bulaca??m?z bir ?r?n. Kahta bademinin patentini ald?k ama co?rafi i?aret olarak da ?zerinde ?al???p, Kahta bademinin tescilini sa?layaca??z. Bu y?l ormandan alaca??m?z 100 bin adet badem fidan?n? ?ift?ilerimize da??taca??z. Buda yeni ?retim sahalar?n?n a??lmas?na vesile olacakt?r. ?zellikle Kahta OSB'de Sert Kabuklu Meyvelerin Paketleme ve ??leme Tesisinin kurulmu? olmas? ?nem ta??yor. Bu tesis en ?ok emek verdi?imiz konulardan biriydi. O tesisi orada a?mam?? olsayd?k, bu kadar badem ?retimi olmazd?. Bununla birlikte bademe dayal? ?r?nler olan badem lokumu ve badem baklavas? ortaya ??kt?? ?eklinde konu?tu.

Da??t?m? yap?lan fidanlar?n ?ift?ilere hay?rl? ve bereketli olmas?n? dileyen Vali Aykut Pekmez, ?Atanm?? ve se?ilmi?ler olarak hepimiz Ad?yaman'a hizmet etmek i?in elimizden gelen gayreti g?steriyoruz. Hem mevcut yat?r?mlar? en iyi ?ekilde devam etmesini sa?lamak, hem de ilimize genel b?t?eden ve hibe fonlar?ndan yat?r?mlar? desteklemek amac?yla yo?un gayret sarf ediyoruz. Bu y?zy?l g?da a??s?ndan ?ok ?nemli. G?da ?n?m?zdeki d?nemlerde belki de insanl???n en b?y?k ihtiya?lar?ndan biri olacak. ??nk? d?nya n?fusu bin 850'lere kadar 1 milyar? ge?memi?ken son 130 y?lda 7 milyar?n ?st?ne ??kt?. De?i?en ya?am ko?ullar? ile birlikte insanl???n g?daya olan ihtiyac? ka??n?lmaz olarak artmaktad?r. Bizimde ?lke olarak gelecekte tar?m alan?nda s?k?nt? ya?amamak i?in ?imdiden bu yat?r?mlar? yapmam?z gerekiyor. ?n?allah devam eden sulama projelerimizi h?zl? bir ?ekilde bitirip tar?m potansiyelini en y?ksek noktalara ??karmay? ama?l?yoruz. Badem ?retimi son y?llarda ilimizde giderek yayg?nla?an bir ?r?n haline gelmi?tir. Yap?lan yat?r?mlarla birlikte badem ?retiminde Ad?yaman ekili alanda birinci, ?retim alan?nda ise ikinci s?rada yer almaktad?r. Hem ?lkemiz hem de ilimiz i?in badem ?retimini daha da art?rmam?z gerekiyor. Bademin y?zde 60'n? ithal ediyoruz. Kendi ?retebilece?imiz bir ?r?n? ithal etmekten kurtarmam?z gerekiyor. Bug?n burada da??t?m?n? ya?aca??m?z badem fidanlar? ve bundan sonra geli?tirece?imiz projelerle bu ?r?n? hem Ad?yaman'da hem ?lkemizde ithalini azaltm?? olaca??z. Badem fidanlar?n?n ?ift?ilerimize hay?rl? ve u?urlu olmas?n? diliyorum? diye konu?tu.

Konu?malar?n ard?ndan ?ift?ilere badem fidan? da??t?m? yap?ld?.