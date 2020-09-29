Adıyaman'ın geleneksel yemekleri kuşaktan kuşağa aktarılıyor

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İpek Yolu Kalkınma Ajansı tarafından yapılan proje kapsamında Adıyaman'ın yöresel yemekleri genç kuşaklara aktarılıyor.

Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İpek Yolu Kalkınma Ajansının hazırlamış olduğu, ‘Kuşaktan kuşağa geleneksel lezzetler' projesi kapsamında sevgi evlerinde kalan 40 öğrenci ile 20 personel olmak üzere toplam 60 kişiye yöresel yemeklerin hazırlanışı ve yapımı anlatıldı. Proje kapsamında yapılan Adıyaman'ın yöresel yemekleri Adıyaman protokolüne ve sevgi evlerinde kalan çocuklara ikram edildi. Sevgi evlerinde gerçekleştirilen projenin tanıtım programına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, İpek Yolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, protokol eşleri ile sevgi evlerinde kalan çocuklar katıldı.

Yapılan Adıyaman yemekleri programda katılımcılara ikram edildi. Gerçekleştirilen ikramlar sonrasında açıklamalarda bulunan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “Bugün kuşaktan kuşağa geleneksel lezzetler projesi kapsamında valiliğimiz aile, çalışma ve sosyal hizmetler il müdürlüğümüzün yapmış olduğu proje kapsamında bir aradayız. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2019 yılını yaşlılar yılı ilan etti. Bu kapsamında valiliğimiz ve aile müdürlüğümüz yaşlılar ile genç kuşaklar arasında irtibatı nasıl sağlarız, geçişkenliği nasıl sağlarız, yaşlı kuşakların birikimlerini genç kuşaklara nasıl aktarırız diye düşünürken böyle bir proje akıllarına gelmiş. Çok güzel bir proje yapmışlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yaşlı nesillerin unutulmaya yüz tutmuş geleneksel lezzetlerini genç kuşaklara aktarmak ve o genç kuşaklarında diğer kuşaklara aktarması suretiyle bu lezzetlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyoruz. Bu lezzetlerin unutulmamasını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde personel olarak çalışan ve Adıyaman'ın geleneksel yemeklerini öğrenmeye çalışan Özlem Koparal Uğur, “Bu projede yer almamızın en büyük sebebi geçmişteki olan yemeklerimizi bugüne taşımak ve bunları da yaşlılarımızdan aldığımız için daha mutluyuz. Yapmış olduğumuz Adıyaman'ın geleneksel ve eskilerden gelen yemekleri. Uygun bir şekilde yemeğimizi yaptık ve bizlerde bu projede yer aldık. Gerçekten çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ise, “Günümüzde teknoloji değişiyor, insanlarımızın yemek kültürü değişiyor. Her ne kadar değişse bile insan her zaman eski kültürünü özlüyor. Bizler de bu geleneksel yemeklerimizin unutulmaması için böyle bir proje hazırladık. Amacımız genç kuşakların bu eski geleneksel yemeklerimizi bilmeleri ve onlarında bir sonraki kuşağa aktarmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Projeye katılan personellerimiz ve öğrencilerimiz oldukça mutlu oldu. Yapmış olduğumuz bu yemekleri aynı zamanda sevgi evlerinde kalan çocuklarımıza ikram ediyoruz. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Adıyaman Valimiz Mahmut Çuhadar'a ve İpek Yolu Kalkınma Ajansına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.