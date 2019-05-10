Adıyaman'ın kent kültürü araştırılıyor

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından hazırlanan ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Şehrim Adıyaman” projesi Adıyaman'ın nabzını tutuyor.

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Tuğluk ve farklı alanlarda uzman öğretim üyelerinden oluşturulan proje ekibinin hazırladığı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın Kent Kültürü Ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında finanse edilen “Şehrim Adıyaman” projesi ile Adıyaman'ın kent kültürü ortaya çıkartılıyor.

Şehrim Adıyaman projesi ile TRC1 bölgesinde yer alan Adıyaman'ın kentlilik bilincinin ve kent kültürünün geliştirilmesinde yardımcı olacak etkenlerin ortaya çıkarılması ve bunların muhafaza edilip sürdürülmesini sağlayacak koşulların oluşturulması hedefleniyor.

Bu amaçla gerekli farkındalık çalışmalarının yapılması ve kent kültürünün yerleşiklik kazanmasını sağlamak üzere çeşitli faaliyetler yapılıyor.

Yoğun bir saha çalışması yürüten ekip, Adıyaman'ın çeşitli semt ve mahallelerinde anket, mülakat ve katılımlı gözlem yoluyla oldukça kapsamlı bir veri elde etmeyi amaçlıyor. Adıyaman merkez başta olmak üzere, Kahta, Besni ve Gölbaşı gibi ilçelerde de eş zamanlı olarak yürütülen saha faaliyetleri yürütüldü.

Prof. Dr. İbrahim Halil Tuğluk çalışma programlarına ilişkin planlanma ve uygulama denetiminin yapıldığı, veri değerlendirme, analiz ve sunumlarının gerçekleştirildiği koordinasyon merkezi olarak hizmet verecek olan ‘Proje Odası'nın Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde faaliyete geçirildiğini ifade etti.

Kurulan Proje Odası'nın birim bazında yapılan ve yapılacak farklı disiplinler arası projeler için bir merkez olması anlamında bir ilk olduğunu belirten Prof. Dr. İbrahim Halil Tuğluk “Proje ekibinin farklı alanlarda uzman öğretim üyelerimizden oluşuyor olması proje kültürü anlamında fakültemizde gelinen noktayı göstermesi açısından oldukça önemlidir. Adıyaman şehrinin belki de yıllardır bilinen ama araştırılmayan birçok yönünün bu proje ile kapsamlı bir şekilde, bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarılacak olması hepimizi heyecanlandırıyor ” dedi.

Tuğluk açıklamasının devamında, “Saha faaliyetleri neticesinde elde edilen verilerden bir sembol envanterde çıkarmayı planlıyoruz. Adıyaman'ın tarihsel ve kültürel dokusunu yansıtan öğelere ilişkin görünürlük ve tanıtım etkinlikleri gerçekleştirmeyi de amaçlıyoruz. 2019 yılı içerisinde yapılması öngörülen çeşitli çalıştay, seminer ve toplantılarda Adıyaman'ın tanıtımı için alanında uzman yetkili isimlerin iştirakiyle geniş ölçekli katılımların sağlanmasını hedefliyoruz. Sosyal ve ekonomik dinamiklerimizi, öz kaynaklarımızı 2023, 2053 ve 2071 hedefleri ışığında kullanarak ilimizin, bölgemizin, ülkemizin ve tüm insanlığın yararına, bütün paydaşları ile uyumlu, toplumla barışık, istihdam odaklı, değer üretebilen, Ar-Ge merkezli, yerli ve milli akademik faaliyetlerde bulunmak bizim en önemli önceliğimizdir. Şehrim Adıyaman Projesinin Üniversitemiz ve Adıyaman için hayırlı olmasını diliyorum. Başta üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Talha Gönüllü'ye proje ekibimize, destek veren herkese ve İpekyolu Kalkınma Ajansı'na teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.