Adıyaman'ın tanıtımına tam destek

Adıyaman Belediyesi, Bursa'da düzenlenen ‘BİLDEF 4. Anadolu Günleri'nde Adıyaman'ın kültürünü, turizmini ve yemeklerini tanıtıyor.

Son yıllarda değerleriyle büyük ilgi çeken Adıyaman'ın daha geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlamak için her türlü organizasyona ve projeye destek veren Adıyaman Belediyesi, Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenen ‘Anadolu Günleri'ne katılarak, Adıyaman'ı her yönüyle tanıtıyor. 25-28 Eylül tarihleri arasında Anadolu'nun birçok yöresinden çok sayıda aktivite ile dolu dolu geçmesi planlanan organizasyon, Merinos AKKM'de gerçekleştirilen muhteşem organizasyonla başladı. 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan etkinlikte Adıyaman göz dolduran standı ve lezzetleriyle adından ilk günden itibaren söz ettirmeyi başardı.

Organizasyona Adıyaman Belediyesi adına katılan yetkililer, önemli bir tanıtım organizasyonunda bulunduklarını dile getirerek, “Kurduğumuz tanıtım standıyla şehrimizi tanıtmanın gururunu ve sorumluluğunu yaşıyoruz. Bursalıları çiğ köftemizle, harfanemizle, bademimizle, üzümümüzle ve eşsiz kültürümüzle bir araya getirdik. İnşallah burada ilimizi en güzel şekilde tanıtmaya devam edeceğiz” diye konuştu.