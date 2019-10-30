Adıyaman'ın tüm renkleri Cumhuriyet resepsiyonunda buluştu

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yıldönümü dolayısıyla Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez'in ev sahipliğinde Cumhuriyet resepsiyonu verdi.

Adıyaman'da çeşitli etkinliklerle ve büyük bir coşkuyla kutlanan Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümü akşamı da Vali Aykut Pekmez'in ev sahipliğinde Türkiye Petrollerinde salonunda resepsiyon verildi.

Resepsiyona halkın her kesiminden geniş bir katılım oldu. Müzik dinletisinin yapıldığı resepsiyonda konuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Vali Aykut Pekmez, eşi Yeşim Pekmez'le birlikte konuklarını kapıda karşılayarak, tek tek tokalaşıp, bir süre sohbet etti. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve eşi yeşim Pekmez'le birlikte bütün masaları dolaşarak konukları ile yakından ilgilenen Vali Aykut Pekmez, katılımcılarla sohbet ederek bayramını kutladı, birlikte fotoğraf çektirdi.

Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez Resepsiyona katılan şehit ailelerine de yakın ilgi gösterdi.

Programın sonunda Vali Aykut Pekmez, eşi Yeşim Pekmez ve davetlilerle birlikte Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan pastayı keserek katılımcılara ikram etti. Coşku dolu anların yaşandığı resepsiyon, Vali Pekmez ve Yeşim Pekmez'in konukları tek tek uğurlaması ile son buldu.

Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez'in ev sahipliğinde Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde verilen Cumhuriyet Resepsiyonuna, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muammer Karagözler, Ağır Ceza Başkanı Mehmet Deniz, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları, Siyasi Parti Başkanları, İl Genel Meclis Üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri personel ve eşleri, şehit aileleri ve gaziler, basın yayın kuruluşlarının sahip ve temsilcileri, sporcular, köy ve mahalle muhtarları, işadamları ve Adıyaman'daki kanaat önderleri katıldı.