Adıyaman'ın yabancı kültür elçileri

Adıyaman'a üniversite eğitimi için yabancı ülkelerden gelen öğrenciler Adıyaman'ın kültür elçileri olarak ülkelerine dönüyor.

Adıyaman'a gelen yabancı kültür elçileri, kendi ülkelerinde Anadolu insanının güzelliklerini anlatıyor. Bünyesinde 3 enstitü, 13 fakülte, 1 konservatuvar, 3 yüksekokul, 6 meslek yüksek okulu, 14 uygulama ve araştırma merkezi bulunan Adıyaman Üniversitesine yabancı öğrenciler ilgi gösteriyor.

2006 yılında kurulan ve hızla büyüyen Adıyaman Üniversitesinin öğrenci sayısı 21 bine ulaştı. Yurt içinden gelen öğrencilerin yanı sıra üniversite yurt dışından da tercih ediliyor. Üniversitede, Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere çeşitli ülkelerden 96 öğrenci eğitim görüyor.

Adıyaman'ın birer ‘kültür elçisi' olarak eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitenin sosyal ve kültürel ortamından memnun oldukları öğrenildi. Kendi ülkelerinde Türkiye ve Adıyaman ile ilgili güzellikleri anlatan Adıyaman Üniversitesi öğrencileri Adıyaman'da olmaktan duydukları memnuniyetleri dile getiriyor.

Somali'den gelen Arapça Öğretmenliği 3. Sınıf öğrencisi Ali Abdulkadir Muhammed, liseyi Samsun'da okuduğunu vbelirterek, “Üniversitenin sosyal ortamı güzel ve ben çok memnunum. Çok fazla yabancı arkadaş olmasa da burada güzel yaşıyorum” dedi.

İran'dan gelen Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisi Kimya Pirdoulat, Adıyaman'ın huzurlu bir şehir olduğunu kaydederek, “Adıyaman'ı o kadar tanımadan geldim. Çok huzurlu bir şehir olduğunu gördüm. İnsanları çok iyi ve çok sıcakkanlı” ifadelerini kullandı.

İran'dan gelen Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisi Elyar Fatalizade de Adıyaman'da mutlu olduğunu söyleyerek, “İlk gelirken o kadar iyi değil dediler ama şuan eğitim açısından iyi bir ortam var. Hocalarımızın eğitimi çok iyi” dedi.

Suriye'den gelen Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Hatice Ekari ise "Pek çok tercihim vardı. Türkiye'deki üniversitelerin hepsi eğitim bakımından bayağı yüksek. Adıyaman hakkında araştırma yaptım. Üniversitenin eğitim kadrosu çok iyi ve Adıyaman'da üç yıldır buradayım. Bu yılda evde kalıyorum. Yedi kişiyiz, bir tane Türk arkadaşımız var, onlardan çok memnunum. Gerçekten çok iyiler, buradaki insanlar çok iyiler” açıklamasında bulundu.

Suriye'den gelen Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi Abdulhalim Havva ise “Adıyaman gerçekten güzel ve sakin bir yer. Burada insanlar çok sıcak, misafirperver. Türkler hep böyle misafirperver. Üniversitenin eğitim seviyesi çok yüksek, öğretmenler çok iyi” şeklinde konuştu.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, öğrencilere daha iyi sosyal ve kültürel ortamlar sunmak ve kentin tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Gönüllü, “21 bin öğrencimiz var ve çok büyük teveccüh var. Gerek ülkemizin bir çok ilinden, gerekse yurt dışından öğrencilerimiz var. Şu anda yüze yakın yabancı öğrencimiz var. Bunlar çeşitli ülkelerden geliyor. Avrupa'dan, Afrika'dan, Orta Doğu'dan, Uzakdoğu'dan gelenler var. Yemen, Somali, Belçika, Suudi Arabistan, Irak, İran, Filistin, Suriye, Türkmenistan, Rusya gibi ülkelerden gelen öğrencilerimiz var” dedi.

Gönüllü, yabancı öğrenciler sayesinde Adıyaman'ın, Adıyaman insanının ve Anadolu insanının güzelliklerinin tanıtıldığını vurguladı.