Adıyamanlı bayan halterci Türkiye şampiyonu oldu

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, halter branşında bayan sporcular, erkekler kadar önemli başarılara imza atarak şampiyonluklar elde ettiğini söyledi.

Şampiyon halterci ile gurur duyduklarını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,

“Kırıkkale'de düzenlenen Okullararası Türkiye Halter Şampiyonasında 56 ilden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı müsabakalarda 64 kilogramda yarışan Adıyamanlı bayan halter sporcumuz, Hayat Demir 55 kilogramda koparma, 73 kilogramda silkme ve 128 kilogramda toplam yaparak Türkiye Şampiyonu oldu.

Yine aynı müsabakalarda 76 kilogramda yarışan sporcumuz Ayşe Üzümcü, 43 kilogramda koparma, 55 kilogramda silkme ve 98 kilogramda toplam yaparak Türkiye üçüncüsü oldu.

Ben ilimizi en iyi şekilde temsil ederek şampiyonluk elde eden ve dereceye giren bayan haltercilerimizi kutluyor, başarılarında büyük emekleri olan antrenörümüze de teşekkür ediyorum” diye konuştu.