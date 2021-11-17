Adıyamanlı çiftçilere 25 bin ceviz fidanı dağıtıldı

Son yıllarda alternatif ürünlere yönelerek üretim deseninde büyük değişimlere giden Adıyaman'da çiftçilere “Meyveciliği geliştirme projesi” kapsamında 25 bin adet ceviz fidanı dağıtıldı.

Adıyaman Merkez ve ilçelerdeki arazilerin katma değeri yüksek tarım ürünleriyle buluşturmayı hedefleyen Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin birim alandan yüksek gelir elde edebilmesi ve katma değeri yüksek ürünlere yönlendirmek amacıyla İl Özel İdaresinin desteği ile il merkezinde 10 bin, Sincikli çiftçilere de 15 bin olmak üzere toplam 25 bin adet ceviz fidanı dağıttı.

Ceviz fidanı dağıtım törenine Vali Mahmut Çuhadar, Vali Yardımcıları İhsan Maskar, Mehmet Yasin Erkan, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan ve çiftçiler katıldı.

Ekonomisinin büyük bir bölümü tarıma dayanan Adıyaman'da çiftçilerin alternatif ürünlere ve meyveciliğe olan ilgisinin her geçen gün artığını belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Çiftçilerimizin gelirini artırmak ve kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla valiliğimizce meyvecilik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi projesi kapsamında, bugün çiftçilerimize toplamda 25 bin adet ceviz fidanı dağıtacağız.

Bu fidanların 10 bin adeti il merkezine, 15 bin adeti de Sincikli çiftçilerimize dağıtılacak. İl özel idaremiz bir taraftan köylerimizin altyapılarını daha da modern hale getirmek için yoğun gayret sarf ederken, bir taraftan da köyde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam şartlarını kolaylaştırmak ve gelirini artırmak için meyve fidanları desteğinde bulunuyor. İlimizde tarım ve hayvancılığın gelişmesi ve kırsaldaki vatandaşlarımızın refah seviyesinin yükseltilmesi için çiftçilerimizi her daim desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Çiftçiler ise yapılan desteklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu destekler ile üretimlerinde verim artışı olmasını beklediklerini ifade etti.