Adıyamanlı genç için Fransa'da turnuva düzenlendi

Fransa'da geçtiğimiz yıl polisin kovalaması sonrasında meydana gelen kazada hayatını kaybeden Adıyamanlı genç ve arkadaşı için Fransa'da futbol turnuvası düzenlendi.

Fransa'nın Grenoble kentinde geçtiğimiz yıl 19 yaşındaki Türk genci Fatih Karakuş ile Fas asıllı 17 yaşındaki arkadaşı Adam Soli motosikletle seyir halindeyken polis tarafından kovalanmış ve kazada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Bu kazada polisin ihmali olduğu gerekçesiyle ülkede eylemler günlerce sürmüştü.

Adıyamanlı genç Fatih Karakuş ve arkadaşının ölüm yıldönümünde futbol turnuvası düzenlendi.

Adam Soli ve Fatih Karakuş'un ailelerinin, Mistral de Grenoble'da bulunan Vaucanson Stadı'nda düzenlenen bir futbol turnuvası girişiminde duygulu anlar yaşandı.

“Grenoble'daki Quartier Mistral: Adam ve Fatih'e Saygı Turu” adlı turnuvaya katılan vatandaşlar, şehirdeki yerel yöneticiler ve aktivistler balonlar uçurarak, yaşanan acı olayı kınadı.

Adem ve Fatih'in ölümünün yıl dönümünde gerçekleşen futbol turnuvası her yıl ölüm yıl dönümlerinde daha geniş katımla gerçekleşecek.

Adıyamanlı Fatih Karakuş'un babası Mehmet Ziya Karakuş, “Adam ve Fatih'e övgü alan bu turnuva, Grenoble bölgesindeki farklı kulüplerden takımları bir araya getirdi. Adam ve Fatih'in vefatının üzerinden 1 yıl geçti. Bu sebeple oğlumun futbol oynadığı kulüp onun anısına Grenoble şehrindeki bütün takımlarında içerisinde yer aldığı turnuva düzenlendi. Düzenlenen bu turnuva her yıl gerçekleşecek. Belediye başkanı da bu etkinliğe katıldı. Bugün düzenlenen turnuvaya büyük bir katılım oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.