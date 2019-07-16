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Adıyamanlı gençten örnek davranış

Adıyaman’da, tarlada gezdiği esnada salyangoz fosiline benzer taşı bularak müze müdürlüğüne teslim eden genç örnek davranış sergiledi.

Adıyaman'da, tarlada gezdiği esnada salyangoz fosiline benzer taşı bularak müze müdürlüğüne teslim eden genç örnek davranış sergiledi.


Adıyaman merkeze bağlı İndere (Zey) Köyünde bir tarlada gezinen Yakup Türk isimli genç, salyangoz fosiline benzer bir taş buldu. Bir süre taşı inceleyen genç, daha sonra taşı müze müdürlüğüne teslim etmeye karar verdi. Bulduğu taşın tarihi bir taş olduğunu düşünen Türk, Adıyaman Müze Müdürlüğüne gelerek bulduğu taşı burada çalışan görevlilere teslim etti. Yakup Türk'ün göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı müze görevlileri kendisine teşekkür etti.

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