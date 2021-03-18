Adıyamanlı hakem ‘Dünya Hakemi' oldu

Dünya Karate Federasyonu'nun İstanbul'da düzenlediği sınavda Adıyamanlı hakem İsmail Günay, Dünya Karate Hekimi olmayı başardı.

7-12 Mart 2021 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen ve 34 ülkeden 94 hakem adayının katıldığı dünya hakemlik sınavına Adıyamanlı karate hakemi ve Milli Takım Antrenörü İsmail Günay Dünya Karate Hakemlik sınavını geçti. İsmail Günay, büyük bir başarı göstererek dünya hakemi olmaya hak kazandı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir ilki gerçekleştirerek dünya hakemi olan İsmail Günay, belgesini aldı.