Adıyamanlı müzisyenler bakanlığın projesinden memnun

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın korona virüs ile mücadele sürecinde müzisyenleri teşvik etmek amacıyla başlattığı ‘Müzik Susmasın' projesi, Adıyamanlı müzisyenler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Müzisyenlere Ocak, Şubat ve Mart aylarında bin TL olmak üzere toplamda 3 bin TL destek veriliyor. Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu'na bağlı Adıyaman'daki 352 müzisyen ilk destek primlerini aldı.

Kahta Gazeteciler ve Yazalar Cemiyeti ziyaretinde, pandemi döneminde sanatçı ve müzisyenlerin yaşadığı süreci değerlendiren Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (Müzsan) Adıyaman İl Başkanı Halil Tanyıldız, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın korona virüs ile mücadele sürecinde, müzisyenleri teşvik etmek amacıyla başlattığı projeye Adıyamanlı müzisyenler tarafından sevinçle karşılandığını söyledi.

Müzsan Adıyaman İl Başkanı Halil Tanyıldız, “Müzisyenlere Ocak, Şubat ve Mart aylarında bin TL olmak üzere 3 bin TL destek veriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının başlatmış olduğu Müzik Susmasın projesi sadece Adıyaman'daki müzisyenler için değil, ülkemizdeki tüm müzisyenleri kapsıyor. Bu süreçte çalışma imkanı azalan müzisyenler için verilen bu destek bir nebze de olsa arkadaşlarımızı rahatlatacaktır. Müzisyen arkadaşlarımız bakanlığın bu projesinden memnun kaldılar. Eserlerinin video kaydını alan müzisyenler, proje için kurulan www.muziksusmasin.com adresine yükleyerek başvuruda bulundu. 3 ay sürecek olan bin liralık ilk nakdi destek arkadaşlarımızın hesaplarına yattı" dedi

Adıyaman'da 427 müzisyenin başvurduğunu belirten Başkan Tanyıldız, “Bakanlığımızın projesine Adıyaman'dan Müzsan Derneğimize kayıtlı 427 kişi başvurdu. Bunlardan 352 kişinin ilk destek primleri hesaplarına yattı. 75 kişinin başvurusu ret edildi. Bu arkadaşlarımız internet üzerinden yapılan başvuru formlarında bazı eksik bilgiler olduğu için ret edilmiş. Bu arkadaşlarımız için de ayrıca bir dosya hazırlayıp bakanlığa sunduk. İnşallah en kısa zamanda onların da destek primi yatar. Devletimizin ve ilgili bakanlığımızın bu konudaki hassas duruşları biz müzisyenleri memnun etmiştir. Tüm arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Müzsan İl Başkanı Halil Tanyıldız'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, pandemi sürecinde, sanatını icra etme ve çalışma imkanı azalan sanatçıların ve sektör çalışanlarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti.