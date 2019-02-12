Adıyamanlı özel sporcuların teniste büyük başarısı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonun 10-12 Şubat tarihleri arasında Antalya'nın Kemer İlçesi'nde düzenlenen Yavuz Koca Ömer Masa Tenisi Bölge Şampiyonasına Adıyaman'dan sporcular katıldı.

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Vartana Çocuk Evleri Sitesinden Alican Batmaz 1. olurken, 80. Yıl Zihinsel Engelliler ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüden Muhammed Çakır 2. Olurken, Engin Yapıcı 3. oldu. Dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Sporcular, bu başarıda desteklerini esirgemeyen başta İl Müdürü Fehmi Çelik ve bütün idarecilere teşekkür etti.