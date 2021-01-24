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Adıyamanlı ressamın ilk kitabı çıktı

Adıyamanlı Ressam Erdal Bereket’in ’Yüzüğün taşıyıcısı erolin’ isimli ilk kitabı çıktı.

Adıyamanlı Ressam Erdal Bereket'in 'Yüzüğün taşıyıcısı erolin' isimli ilk kitabı çıktı.


Uzun yıllardır kendisine ait atölyede ressamlık yapan Adıyamanlı Erdal Bereket'in kaleme aldığı 'Yüzüğün taşıyıcısı erolin' kitabı da okuyucuları tarafından beğeni toplamaya başladı.


Kurduğu hayallerle kitap yazımına başladığını söyleyen Erdal Bereket, “Yıllardır resim sanatıyla uğraşıyorum. Küçüklüğümden bu yana bir kitap yazma hayalim vardı ve bu pandemi sürecini kendi lehime çevirerek kitap yazmaya başladım. Bu dünyaya ait olmayan bir mekanda iyiler ve kötülerin bir biriyle olan mücadelesini anlatan bir kitap. Ben herkesi kitabımda buluşmaya davet ediyorum. Bu kitabı ben yazdım ama eminim ki birileri bu kitabımın filmini de çekecektir. Filim olabilecek bir potansiyele sahip kitap” diye konuştu.

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