Adıyamanlı şairler sanatseverlerle buluşuyor

Adıyaman'ın önde gelen şairleri, Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenecek olan şiir dinletisinde Adıyamanlılarla buluşacak.

13 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olan şölenle ilgili bilgi veren yetkililer, Adıyamanlı şairlerinden Fahri Berk, Karim Baydak, Kays Mahfi, Nazan Taştan Yapıcı, Fahrettin Çelik, Murat Kayış, Zübeyir Haras, Fadlı Doğan ve Şemsettin Ağar'ın katılacağını söyledi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da, tüm Adıyamanlıları şiir dinletisi programına davet etti.