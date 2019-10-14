Adıyamanlı Şairler, şiir severlerle buluştu

Adıyaman Belediyesi ile Hayatımız Kitap Grubu tarafından düzenlenen ‘Adıyamanlı Şairlerle Şiir Dinletisi' programı, şiir severlerden yoğun ilgi gördü.

Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen şiir dinletisi programına, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve şiir severler katıldı.

Hayatımız Kitap Grubu hakkında kısa bir bilgi verilerek başlanan programda, Adıyamanlı eski şairlerin hayat hikayeleri ve şiirleri okundu. Adıyamanlı şairlerinden Fahri Berk, Karim Baydak, Kays Mahfi, Nazan Taştan Yapıcı, Fahrettin Çelik, Murat Kayış, Zübeyir Haras, Fadlı Doğan ve Şemsettin Ağar'ın fon müziği eşliğinde seslendirdiği şiirler, davetlilerden büyük beğeni topladı. Sahneye çıkan son Şair olan Şemsettin Ağar'ın oğluyla birlikte yaptığı düet programa renk kattı.

Program sonunda sahneye çıkan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Suriye'de gerçekleştirilen ‘Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak, “Ecdadımız yüz yıllar boyunca dünyayı adaletle yönetti ve hiçbir zaman vicdanı elden bırakmadı. İslam coğrafyasına uzun yılar hamilik yapan ve hep takdire şayan hizmetlere imza atan ecdadımız gibi bugün kahraman ordumuzun başlatmış olduğu ‘Barış Pınarı Harekatı'nın da zaferle sonlanmasını ve bununla birlikte Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli bir bölgenin oluşmasını yüce Allah'tan diliyoruz. Rabbim inşallah kahraman ordumuzu muzaffer edecektir. Dua ve desteklerimiz Mehmetçiklerimizle beraber olsun inşallah” diye konuştu.

Kendilerine güzel bir gece yaşatan Adıyamanlı şairlere teşekkür ederek konuşmasını tamamlayan Başkan Kılınç, “Bu akşam çok güzel şiirler dinledik. Şairlerimizin hepsi de harika yorumladılar. Hepsini tek tek kutluyorum” diyerek, sanatçılara performanslarından dolayı teşekkür edip, plaket takdim etti.