Adıyamanlı sporcu Avrupa Şampiyonu oldu

Avrupa Şampiyonu Ayşe İkra Erdoğan ve antrenör babası elde ettikleri şampiyonluk ve başarılardan dolayı yaşadıkları mutluluğu Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile paylaştı.Adıyaman için önemli bir şampiyonluk elde ettiklerini belirten Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “11 Ülkeden bin 50 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası EMF Şampiyonasında Avrupa Şampiyonu olan Adıyaman Efsane Spor Kulübü sporcusu Ayşe İkra Erdoğan ve Babası aynı zamanda antrenörü olan Erdal Erdoğan'ı elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyorum. Gelecekte çok daha başarılı bir sporcu olarak Dünya Şampiyonu olacağına inanıyorum” diye konuştu.

İkra Erdoğan, 2020 Muaythai Uluslararası Dünya Şampiyonasında Adıyaman'ı ve Türkiye'yi uluslararası şampiyonada temsil edecek.