Adıyamanlı sporcular Balkan Şampiyonu oldu

Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde 8 ülkenin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Balkan Yürüyüş Şampiyonasında Adıyamanlı Songül Koçer 5 bin metrede Balkan Şampiyonu olurken, Kader Dost ise 10 bin metrede ikinci gelerek Adıyaman'ın gururu oldu

Gerçekleşen Balkan Yürüyüş Şampiyonasına Adıyaman Tarımspor sporcularından U18 kızlar kategorisinde Songül Koçer ve U20 kızlarda ise Kader Dost katıldı. Yapılan müsabakalar sonucunda tüm rakiplerine üstün sağlayarak birinciliği elde eden Songül Koçer Balkan Şampiyonu olurken, Kader Dost ise ikincilik unvanını alarak şanlı bayrağımızı Yunanistan'da bütün sporcuların huzurunda dalgalandırdı.

Müsabakalar sonucu büyük bir başarı elde ederek Adıyaman'a dönen Balkan Şampiyonları Songül Koçer ve Kader Dost, Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve antrenörleri ile birlikte Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret ederek, şampiyonluk sevincini paylaştı.

Adıyaman'ın gururu olan Balkan Şampiyonlarının ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getiren Vali Aykut Pekmez, “20 Nisan 2019 tarihinde Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde düzenlenen Balkan Yürüyüş Şampiyonasında birinci olan Songül Koçer ve ikinci olan Kader Dost'un bu başarısı ilimiz ve ülkemiz için mutluluk ve gurur vericidir. Her iki kızımızın bu başarısı bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Balkan Şampiyonlarımızı tebrik ediyor başarılarını devamını diliyorum. Sporcularımızı yetiştiren Antrenörüne, kendilerini destekleyen ailelerine ve emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.