İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyamanlı sporcuların başarısı

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün koruması altında bulunan sporcular Antalya’dan madalya ile döndü.

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün koruması altında bulunan sporcular Antalya'dan madalya ile döndü.


Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun 15-17 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya Kemer'de düzenlediği 3. Masa Tenisi Bölge Şampiyonası'nda Adıyamanlı sporcular büyük başarı gösterdi. Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koruması altında bulunan çocuklardan Adıyaman Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan Ramazan Ergün birinciliği, 80. Yıl Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nde kalan Orçin Beyhan ikinciliği, Engin Yapıcı ise üçüncülüğü elde etti.


Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, sporcuları kutlayarak, “Korunmaya muhtaç çocuklarımızın, İl Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan mesai arkadaşlarımın gayretleri ve emekleriyle doğru yönlendirilmeleri sayesinde toplumumuza entegrasyonunun sağlıklı ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi en büyük hedeflerimizdendir. Bu sebeple her zaman belirttiğim üzere kara sevdamız olan çocuklarımızın başarıları, sağlıklı gelişimlerine bir tuğla taşı daha koyup inşa etmeleri bize gurur ve mutluluk vermektedir. Bölgesel yapılan bir yarışmada tüm derecelerin çocuklarımıza ait olması bizleri onurlandırmakla beraber aynı zamanda işimize ne kadar sıkı ve gönülden bağlı olduğumuzu da açık bir şekilde ortaya koymaktadır” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.