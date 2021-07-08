Adıyamanlı vatandaşın sağlık durumunu CHP İzmir Milletvekili meclise taşıdı

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, epilepsi hastası Burhan Komşu'nun vatani görevini yerine getirirken engelli kaldığı iddiası üzerine meclise soru önergesi verdi.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Adıyaman Epilepsi Hastaları İl Temsilcisi olan Burhan Komşu'ya ‘gazi' unvanı verilmesiyle ilgili Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar tarafından yazılı olarak yanıtlanması için soru önergesi verdi.

Soru önergesinde, “Burhan Komşu, Elazığ'ın Baskil ilçesinde vatani görevini yerine getiriyordu. Burada yattığı ranzadan düşen Komşu, yüzde 40 engelli kaldı. Komşu, ‘Sağlıklı bir şekilde girdiğim asker ocağından epilepsi hastası olarak ayrıldım. İş bulamıyorum, gazi olmak istiyorum' şeklinde basına yansıyan açıklamaları var.

Burhan Komşu'nun dile getirdiği iddialar için Bakanlık olarak herhangi bir işlem yaptınız mı?

Burhan Komşu isimli vatandaşımızın istediği gazilik unvanı kendisine verilecek mi?

Burhan Komşu isimli vatandaşımıza gazilik unvanı verilmemesi için öne sürülen gerekçeler nedelerdir?” ifadeleri yer aldı.