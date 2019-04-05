Adıyamanlı yazarın ilk kitabı çıktı

Adıyamanlı Yazar Mehmet Ali Öztürk'ün ilk kitabı olan ‘Geliştiren ve Değiştiren Hikayeler' adlı kitabı çıktı.

Mehmet Ali Öztürk'ün ilk kitabı olan ‘Geliştiren ve Değiştiren Hikayeler' isimli kitap yaşanmışlardan yola çıkarak yazılan kısa hikayelerden oluşuyor. Sosyoloji mezunu olan Yazar Mehmet Ali Öztürk'ün kitabı internet üzerinden satışa sunuldu.

Hayatta başarılı olmanın sırları, hayatın günlük yaşanmışlığı ile mücadele ve ayakta durabilmenin konu edindiği kitabın yazarı Mehmet Ali Öztürk, “Kaliteli bir hayat için yaşam ile mücadele içerisine gireriz. Bu eser hayatın içerisinden ve yaşanmışlıklardan örnek alınarak kurgulandı ve yazıldı. Bir nebzede olsa kaliteli ve konforlu bir hayat sürmeniz için eserin faydalı olacağı kanaatindeyim” diye konuştu.