Adıyamanlılar Vakfı yetim çocukları unutmadı

Adıyamanlar Vakfı Gençlik Komisyonu Başkanı Tayfun Ayaz, Çocuk Evlerinde kalan yetim çocuğa Ramazan Bayramı öncesinde giyim ve oyuncak yardımında bulunduklarını söyledi.

Başkan Ayaz, “Adıyaman da Çocuk Evlerinde kalan 120 yetim çocuğu tıpkı kendi çocuğumuz gibi giydirip bayram harçlığını vererek onların da bayrama güler yüzle, neşeyle girmelerine inşallah vesile olacağız. Şu anda çocuklar elbise alırken girdikleri haleti ruhiye, o sevinci gördüğüm zaman bütün çocukların aynı şekilde sevinmesi ayrı bir duygudur. Kendileri bize görüntü olarak yansıtıyorlar. Bütün yetimleri sevindirip giydirelim ki onlar sevinsin. Yetim gülerse bütün dünya güler ama yetim ağlarsa bütün dünya ağlar. O yüzden bütün dünyanın ağlamaması için yetimleri sevindirelim.” Dedi.

Adıyamanlılar Vakfı Başkan Yardımcısı Hamza Taşan, “Hepsinin sevinçleri yüzlerinden okunuyor. Bu sevince ortak olmak, vesile olmak bizim için mutluluk vericidir. Allah, birçok ayette yetimlerle ilgili bize öğüt vermiş, bilgi vermiştir. Peygamber Efendimizin de yetimlerle ilgili birçok hadisi vardır bizi yönlendirmiştir. Hayatımızı o çerçevede yürütmeye çalışıyoruz. Peygamber Efendimiz bir hadisinde buyuruyor ki: Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır. Çocukları sevindirdik. Allah sevindirenlerden razı olsun, biz sadece köprü vazifesi gördük." Diye konuştu.

Düzenlenen yardım programına, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyamanlılar Vakfı Başkan Yardımcısı Hamza Taşan, Adıyamanlar Vakfı Gençlik Komisyonu Başkanı Tayfun Ayaz ve İş Adamı Ahmet Ataş katıldı.