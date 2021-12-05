Adli kontrol kararına uymayan torbacı bu kez tutuklandı

Adıyaman'da, üzerindeki uyuşturucuyla yakalanarak çıkarıldığı mahkemece hakkında adli kontrol kararı olan ve torbaçı olarak tabir edilen sokak satıcısı olduğu ileri sürülen şahıs tekrar yakalanınca tutuklarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu maddeyle mücadele çalışmaları kapsamında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen M.Y., isimli şahıs, ikametinin yakınlarında durdurularak arandı. Şahsın yapılan üst aramalarında 17 adet captagon uyuşturucu hapları, 15 adet lyrcia yeşil reçeteye tabi hap ile 2.90 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken şahıs, gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs adli kontrol ile serbest bırakıldı. Şahsın serbest kaldıktan 1 gün sonra yeniden uyuşturucu satışına devam ettiği bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, şahsın adresine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şahıs uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ve metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yeniden gözaltına alınan ve daha sonra adliyeye sevk edilen şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.