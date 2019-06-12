İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adliye çıkışında ortalık savaş alanına döndü

Adıyaman’da arazi sulama sırası nedeniyle mahkemelik olan taraflar adliye çıkışında birbirine girdi.

Adıyaman'da arazi sulama sırası nedeniyle mahkemelik olan taraflar adliye çıkışında birbirine girdi. Çok sayıda kişinin karıştığı bıçaklı ve sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü.


Adıyaman merkeze bağlı Karahöyük köyünde arazi sulama anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olan taraflar mahkeme çıkışında ortalığı savaş alanına çevirdi. Mahkemeye çok sayıda kişiyle birlikte gelen her iki taraf adliye çıkışında bıçaklar ve sopalarla birbirine girdi. Adliyenin arkasında bulunan caddede başlayan kavgada bıçaklar çekildi. Tarafların birbirine girdiği kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu.


Kavgada bıçaklanan şahıslar yerde yatarken bile taraflar birbiriyle kavga etmeye devam etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri biber gazı ve cop ile taraflara müdahale etti.


Olayda 3 kişi bıçakla, 7 kişi ise darp edilerek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.