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Adliyeden kaçmak isterken kafasını cama çarptı

Adıyaman’da, hırsızlık suçundan hakkında tutuklama kararı çıkan kişi cezaevine sevk edileceği esnada kaçmak isterken kafasını cama çarparak yaralandı.

Adıyaman'da, hırsızlık suçundan hakkında tutuklama kararı çıkan kişi cezaevine sevk edileceği esnada kaçmak isterken kafasını cama çarparak yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, ikamet hırsızlığı suçundan Adıyaman Adliyesinde mahkemeye çıkarılan M.Y. hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Mahkeme salonundan çıkan M.Y. kaçmak isterken, adliye içerisinde bulunan bir kapının camına kafasını çarparak yaralandı. Cezaevine gitmemek için kaçmak isterken yaralanan M.Y., çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen M.Y.'nin tedavisinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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